Zaporniki na Dobu s prenovljeno kuhinjo

Dob, 22. novembra - V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je danes potekalo simbolično odprtje prenovljenih prostorov kuhinje in jedilnice, so sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Prenova prostorov je sicer potekala med majem in avgustom, predstavljala pa je velik logistični zalogaj, so zapisali.