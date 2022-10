Svet Evrope z nagrado Vaclava Havla nagradil ruskega opozicijskega politika Kara-Murzo

Strasbourg, 10. oktobra - Letošnji dobitnik nagrade Vaclava Havla za človekove pravice je ruski opozicijski politik in zgodovinar Vladimir Kara-Murza, je danes sporočila Parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Kara-Murza, ki je v priporu že od aprila, je glasen nasprotnik ruske invazije na Ukrajino. Zaradi širjenja protivladnih sporočil mu grozi tudi do 20 let zapora.