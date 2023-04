Golobova ministrska ekipa v sredo na zagovor v DZ

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 16. aprila - DZ bo v sredo razpravljal o interpelaciji vlade Roberta Goloba, ki jo je vložila SDS. Za razpravo je predvidenih dobrih 14 ur, o morebitnih sklepih se bodo predlagatelji še odločili. Vladna koalicija, za katero so tedni pestrega političnega dogajanja, vse očitke zavrača in zatrjuje, da se na še eno politično preizkušnjo podaja trdna in enotna.