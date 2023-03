Vlada: Očitki iz interpelacije neutemeljeni, ministrska ekipa spoštuje ustavni red in načelo pravne države

Ljubljana, 31. marca - Vlada je v odgovoru na interpelacijo o njenem delu, ki ga je danes poslala v DZ, vse očitke glede domnevne neustreznosti ravnanja zavrnila kot neutemeljene. Koalicija pri svojem delu ravna v skladu z zavezami k spoštovanju, svobodi in odgovornosti, ministrska ekipa pa od nastopa mandata spoštuje ustavni red in načelo pravne države, so zapisali.