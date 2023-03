Koalicija: Opozicijo pozivamo k tvornemu sodelovanju

Ljubljana, 3. marca - Koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so se na interpelacijo celotne vlade, ki jo je danes vložila SDS, odzvale s pozivom opoziciji k tvornemu sodelovanju. Interpelacijo vidijo kot še enega od sicer demokratičnih manevrov SDS, s katerimi želi vlado ovirati in jo ustrahovati. Očitke v interpelaciji v celoti zavračajo in ostajajo enotni.