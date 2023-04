Ob izteku roka inšpekcije odpadki še vedno v Volčji Dragi

Renče, 14. aprila - Potem ko so v Volčji Dragi opozorili na nezakonito kopičenje odpadkov na dvorišču podjetja Martex v stečaju, so inšpekcijske službe izdale odločbo, da je treba prvi del odpadkov umakniti do 15. aprila. Rok se torej izteče v soboto, a po besedah župana Občine Renče-Vogrsko Tarika Žigona odpadkov še niso odpeljali.