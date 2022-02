Zaradi kopičenja uvoženih odpadkov na Goriškem zahteva za sodno preiskavo

Renče/Nova Gorica, 21. februarja - Domačine na Goriškem razburja kopičenje odpadkov na območju nekdanje družbe Martex v Volčji Dragi. Vodja okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici Damijana Bandelj je za STA potrdila, da je v povezavi s tem na sodišče vložila zahtevo za preiskavo. Osumljena je ena oseba, in to kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.