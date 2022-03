Prebivalci Volčje Drage iz okolice Martexa zahtevajo takojšnjo odstranitev odpadkov

Renče, 2. marca - Stečajni upravitelj družbe Martex Blaž Poljanšek je predstavnikom občine Renče-Vogrsko v Bukovici in lokalni skupnosti danes pojasnil okoliščine najema poslovnih prostorov, kjer so ostali nelegalno skladiščeni odpadki. Domačini so od njega zahtevali, naj se skladiščene odpadke v Volčji Dragi odstrani v najkrajšem možnem času.