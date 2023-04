Po novi politiki označevanja s Twitterja odšel prvi veliki medij

New York, 13. aprila - Ameriški javni radio NPR je kot prvi veliki medij v sredo zaprl svoje račune na Twitterju zaradi nove politike tega družbenega omrežja, v skladu s katero so ga označili za medij, povezan z državo. Gre za oznako, ki jo Twitter uporablja za državne medije v avtoritarnih državah, kot sta Kitajska in Rusija.