BBC in NPR na Twitterju dobila oznako vladno financiran medij

Washington, 10. aprila - Twitter je britanski javni medij BBC in ameriški nacionalni javni radio (NPR) označil za vladno financirana medija, kar namiguje na pomanjkanje neodvisne uredniške politike. Pri BBC in NPR, ki mu je Twitter sprva dodelil celo enako oznako kot ruskim in kitajskim državnim medijem, temu nasprotujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.