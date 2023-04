Analitiki Twitterju bistveno znižali oceno letošnjih prihodkov iz oglaševanja

San Francisco, 11. aprila - Prihodki iz oglaševanja podjetja Twitter naj bi letos znašali 2,98 milijarde dolarjev (2,73 milijarde evrov), so ocenili analitiki družbe Insider Inteligence. To je okoli 37 odstotkov manj od ocene iz oktobra lani, ko so pričakovali, da bodo prihodki iz oglaševanja znašali 4,74 milijarde dolarjev (4,34 milijarde evrov).