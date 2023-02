V OZS vnovič kritično o pravilniku o poklicnih boleznih

Ljubljana, 27. februarja - Pravilnik o poklicnih boleznih, ki je bil v petek objavljen v uradnem listu, ne sledi predlogom delodajalcev, so danes ponovili v OZS. Kot so podčrtali v sporočilu za javnost, delodajalec ne sme biti izključen iz postopka ugotavljanja poklicne bolezni, ob tem pa mu mora biti zagotovljena pravica do pritožbe zoper ugotovitev strokovnjakov.