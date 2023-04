Po kibernetskem napadu na zunanjem ministrstvu še vedno čistijo informacijski sistem

Ljubljana, 12. aprila - Na zunanjem ministrstvu so po petkovi ugotovitvi kibernetskega napada izklopili informacijski sistem in ga zdaj čistijo. Ko bo poročilo o napadu narejeno, bo ministrstvo z ugotovitvami seznanilo odbor DZ za zunanjo politiko (OZP) in bo sklicana seja sveta za nacionalno varnost (SNAV), je danes dejal državni sekretar Samuel Žbogar.