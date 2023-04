Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve tarča kibernetskega napada

Ljubljana, 7. aprila - Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so bili danes tarča kibernetskega napada. Kot so še pojasnili za STA, so v fazi izvajanja varnostnih ukrepov ter ocenjevanja razsežnosti in posledic aktivnosti, delovanje ministrstva pa ni moteno. Pristojne državne službe danes dogodka niso želele komentirati.