Hekerski napad na zunanje ministrstvo po mnenju strokovnjaka morda delo državnih hekerjev

Ljubljana, 8. aprila - Težko je ugotoviti, kdo stoji za kibernetskimi napadi, o kakršnem so v petek poročali z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, je pa mogoče reči, da tovrstne napade pogosto izvajajo ekipe zelo dobro usposobljenih hekerjev, ki so lahko sponzorirane s strani določenih držav, je za STA dejal Milan Gabor, etični heker in direktor podjetja Viris.