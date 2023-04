V Novem mestu začetek strokovnega dela 51. Tedna cvička

Novo mesto, 12. aprila - V Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto so okviru letošnjega 51. Tedna cvička danes pripravili ocenjevanje lanskega dolenjskega vinskega pridelka. S tem so začeli strokovni del prireditve, ki bo združena z lani obujeno študentsko Cvičkarijo in s Pop Up Wine Festivalom v okviru 2. Festivala cvička 2023 konec maja potekala v Novem mestu.