Tradicionalni Teden cvička se v Novo mesto vrača kot del Festivala cvička 2022

Novo mesto, 14. februarja - Tradicionalni Teden cvička se devet let potem, ko se ga zadnjič priredili v Novem mestu, kot del Festivala cvička 2022 letos vrača v dolenjsko prestolnico. Pri organizaciji Festivala cvička so se v okrilju občinskega Zavoda Novo mesto povezali Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, Društvo novomeških študentov in prireditelji Pop Up Wine Festivala.