V Novem mestu osrednji del 1. Festivala cvička s 50. Tednom cvička

Novo mesto, 27. maja - Teden cvička, tradicionalni praznik značilnega dolenjskega vina, se devet let potem, ko so ga zadnjič priredili v Novem mestu, kot del 1. Festivala cvička letos vrača v dolenjsko prestolnico. Osrednji del tridnevnega festivala, ki povezuje Teden cvička, študentsko Cvičkarijo in Pop Up Wine Festival, se začenja danes.