Na Reki končali gradnjo luksuzne križarke

Reka, 7. aprila - V reški ladjedelnici 3. maj so v četrtek na prvo plovbo slovesno pospremili luksuzno polarno križarko Scenic Eclipse II. Ladjo so izdelali tri mesece pred rokom, vredna pa je 170 milijonov evrov. Sprejme lahko do 228 potnikov v 114 kabinah ter ima devet restavracij, dva helikopterja in manjšo podmornico.