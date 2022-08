Na hrvaškem Jadranu v prvi polovici leta močno okrevanje križarjenj

Zagreb, 21. avgusta - Na Hrvaško je v prvi polovici letošnjega leta priplulo 58 tujih ladij za križarjenja, ki so opravile 240 krožnih potovanj, na njih pa je bilo skupno 189.000 potnikov, so pokazali podatki državnega zavoda za statistiko. To je skoraj štirikrat toliko ladij kot lani, ki so pripeljale neprimerno več potnikov. Najbolj obiskan je bil Dubrovnik.