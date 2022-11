Hrvaška se z Norveško dogovarja o nakupu bojnih ladij

Zagreb, 17. novembra - Hrvaška vlada in obrambno ministrstvo se z norveško vlado in družbo Kongsberg dogovarjata o nabavi dveh večnamenskih bojnih ladij, s čimer bi Hrvaška dobila največjo ladjo v svoji vojaški floti, piše hrvaški časnik Jutarnji list. Ladji bi zgradili na Hrvaškem, vsaka pa je vredna med 150 in 200 milijoni evrov.