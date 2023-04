Na Vrhu zelene energetike za spremembe pri umeščanju projektov v prostor

Brdo pri Kranju, 6. aprila - Družba Prosperia je danes na Brdu pri Kranju pripravila tradicionalni 13. Vrh zelene energetike Energetika in okolje. Kot so izpostavili udeleženci dogodka, so največje ovire za doseganje zastavljenih ciljev zelenega prehoda miselnost in umeščanje energetskih objektov v prostor ter s tem povezana birokracija.