Energetski ministri EU za podaljšanje zmanjševanja porabe plina z izjemo za Slovenijo

Bruselj, 28. marca - Ministri za energetiko so danes dosegli politični dogovor o podaljšanju uredbe o zmanjšanju porabe plina do konca marca 2024. Pri tem bo za Slovenijo, ki namerava pri oskrbi z elektriko in daljinskem ogrevanju v Ljubljani premog v veliki meri zamenjati s plinom, veljala izjema. Podaljšanje bodo zdaj članice potrdile po pisnem postopku.