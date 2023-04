Vlada ponovno imenovala Behina na položaj v. d. direktorja uprave za zaščito in reševanje

Ljubljana, 6. aprila - Vlada je na današnji seji ponovno imenovala Leona Behina na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje na ministrstvu za obrambo. Kot so sporočili po seji vlade, je imenovan od 8. aprila do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.