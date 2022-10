Vlada je za v. d. generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje imenovala Leona Behina

Ljubljana, 6. oktobra - Vlada je danes razrešila generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Darka Buta in na njegovo mesto kot v. d. imenovala Leona Behina, ki bo funkcijo nastopil z 8. oktobrom, do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, so sporočili z ministrstva za obrambo.