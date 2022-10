Behin napoveduje posodobitev in prevetritev uprave za zaščito in reševanje

Ljubljana, 12. oktobra - V. d. direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin napoveduje posodobitev uprave ter nakupe nove opreme. Glede inšpekcijskih ugotovitev pomanjkljivosti pojasnjuje, da so se nanašale na prostovoljske enote, zato bodo preučili akte za njihovo organizacijo. Državni sekretar Rudi Medved zagotavlja, da sistem zaščite in reševanja deluje.