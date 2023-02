Pred 31. obletnico izbrisa pozivi, naj država popravi krivice izbrisanih

Ljubljana, 24. februarja - Pred 31. obletnico izbrisa Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut pozivata premierja Roberta Goloba, naj vlada čim prej pripravi zakonske ukrepe, ki bodo omogočili povrnitev statusa in popravo krivic izbrisanim. Ukrepi morajo biti časovno neomejeni in omogočati dostop do socialnega in zdravstvenega varstva, so zapisali v peticiji.