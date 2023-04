ZD Ljubljana: Za dodatne centre za duševno zdravje za otroke in mladostnike potrebujemo prostor in strokovnjake

Ljubljana, 5. aprila - V Ljubljani trenutno deluje 1,5 tima v dveh centrih za duševno zdravje za otroke in mladostnike, čeprav je ministrstvo za zdravje skupaj odobrilo šest timov. Iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so za STA sporočili, da bi za vzpostavitev dodatnih centrov potrebovali predvsem dodaten prostor in dodatno število strokovnjakov.