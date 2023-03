V Ljubljani težave pri vzpostavitvi centrov za duševno zdravje za otroke in mladostnike

Ljubljana, 22. marca - V Sloveniji je vzpostavljena mreža centrov za duševno zdravje za otroke in mladostnike (CDZOM), do začetka januarja letos pa je v centrih delovalo 18,5 tima. S težavami z vzpostavitvijo timov se soočajo predvsem v Ljubljani, kjer je ministrstvo za zdravje doslej odobrilo štiri dodatne time, a noben od njih še ne deluje, so sporočili z ministrstva.