Na ministrstvu za zdravje z zakonskim predlogom regulacije psihoterapevtov

Ljubljana, 5. aprila - Na ministrstvu za zdravje so pripravili predlog zakona o psihoterapiji, s katerim želijo to področje regulirati, tudi z licencami in zbornico za psihoterapevte, je na srečanju z novinarji povedala vodja sektorja za duševno zdravje in demenco na ministrstvu Mojca Zvezdana Dernovšek. Napovedala je tudi pripravo novega zakona o duševnem zdravju.