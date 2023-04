Svet za prehrano o novih smernicah za prehranjevanje v vrtcih in šolah

Ljubljana, 4. aprila - Člani strateškega sveta za prehrano so se danes seznanili z recenzijo smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Te so nespremenjene od leta 2010, nove pa morajo po besedah predsednice sveta upoštevati uradna priporočila glede omejitev nasičenih maščob, holesterola in prostih sladkorjev ter zagotoviti dovolj prehranskih vlaknin.