Do pomladi posodobitev smernic zdravega prehranjevanja za študente

Ljubljana, 31. januarja - Člani strateškega sveta za prehrano pri predsedniku vlade Robertu Golobu so danes razpravljali o prenovi sistema študentskih bonov za prehrano. Dogovorili so se o oblikovanju delovne skupine, ki bo do pomladi posodobila smernice zdravega prehranjevanja za študente. Določili so tudi izhodišča za nadaljnje delo na področju primerjalnika cen živil.