Aprila prvi razpisi za kohezijska sredstva novega obdobja

Ljubljana, 3. aprila - Na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj imajo že vse pripravljeno za začetek črpanja evropskih sredstev iz novega programskega obdobja. Prvi razpisi bodo po besedah ministra Aleksandra Jevška objavljeni aprila. Do konca leta lahko Slovenija črpa tudi še sredstva iz prejšnjega obdobja, za zdaj so izkoriščena približno 90-odstotno.