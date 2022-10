V Sloveniji uskladili program evropske kohezijske politike 2021-2027

Ljubljana, 7. oktobra - Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija je danes potrdil program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. S tem so ga v Sloveniji potrdili vsi deležniki in Slovenija bo dokument v kratkem poslala v Bruselj, je dejal minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek.