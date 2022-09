Podpisan več kot tri milijarde evrov vreden partnerski sporazum za kohezijska sredstva

Ljubljana, 28. septembra - Minister za razvoj in kohezijsko politiko Aleksander Jevšek in evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira, ki se mudi na dvodnevnem obisku v Sloveniji, sta danes podpisala partnerski sporazum za porabo 3,26 milijarde evrov kohezijskih sredstev v obdobju 2021-2027. Državo zdaj čaka dokončanje in potrditev programa izvajanja kohezijske politike.