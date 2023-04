Papež zapustil bolnišnico

Vatikan, 1. aprila - Papež Frančišek je danes zapustil rimsko bolnišnico Gemelli, kjer je preživel tri noči na zdravljenju zaradi bronhitisa. Ob odhodu se je pošalil z verniki in novinarji, ki so ga čakali pred bolnišnico, in dejal, da je "še vedno živ". Sporočil je, da se bo udeležil maše na cvetno nedeljo na Trgu svetega Petra, poročajo tuje tiskovne agencije.