Papež drugo noč v bolnišnici preživel mirno

Vatikan, 31. marca - Papež Frančišek je preživel mirno drugo noč v rimski bolnišnici Gemelli, kjer se zdravi zaradi bronhitisa, so danes povedali viri v Vatikanu. Po občutnem izboljšanju zdravstvenega stanja bi lahko papež že v soboto zapustil bolnišnico in se udeležil bogoslužja na cvetno nedeljo, so medtem sporočili v Vatikanu.