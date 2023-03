Vatikan se je distanciral od doktrine, s katero so upravičevali kolonialne zlorabe

Vatikan, 30. marca - Vatikan se je danes distanciral od papeških bul in t. i. doktrine odkritja, s katerimi so kolonizatorji upravičevali svojo pravico do ozemelj, ki so bila Evropejcem prej neznana, in zlorabe staroselcev. V izjavi Svetega sedeža so med drugim zapisali, da ta doktrina in z njo povezane bule niso bile nikoli "del nauka Katoliške cerkve".