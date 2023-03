Vlada v odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrača kot neutemeljene in vsebinsko deplasirane

Ljubljana, 30. marca - Vlada je v odgovoru na interpelacijo, ki so jo v začetku meseca v parlamentarni postopek vložili poslanci SDS, vse očitke zavrnila kot neutemeljene in vsebinsko deplasirane. V odgovoru prav tako ocenjujejo, da je vlada pri svojem delu uspešna in uresničuje zahtevno zastavljene cilje, izhaja iz sporočila po seji vlade.