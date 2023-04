Ob ponovni rasti obiska Blejskega gradu zagon dobivajo tudi investicijski načrti

Bled, 2. aprila - Obisk Blejskega gradu po strmem padcu zaradi pandemije covida-19 počasi znova raste. Zaradi manjšega obiska in s tem povezanega finančnega izpada v minulih letih so zastali tudi načrti za izgradnjo dvigala na grad in drugih investicij zavoda. Pravkar pa se začenjajo pogovori za izgradnjo muzeja arheologije.