Na Bledu se pripravljajo na dobro in zahtevno poletno sezono

Bled, 21. marca - Na Bledu se intenzivno pripravljajo na poletno sezono, ki bo glede na rezervacije izjemno dobra. Novo vodstvo občine in Turizma Bled je zato danes pripravilo srečanje s predstavniki turističnega gospodarstva in javnih zavodov. Govorili so o upravljanju destinacije med poletjem, ko bo velik poudarek na zagotavljanju reda ob jezeru.