Bled praznuje 200. obletnico rojstva naravnega zdravilca Arnolda Riklija

Bled, 13. februarja - Ob 200. obletnici rojstva začetnika naravnega atmosferskega zdravljenja Arnolda Riklija, ki je Bled postavil na zemljevid zdraviliškega turizma, so danes na Bledu pripravili posvet in slovesnost. S tem želijo predstaviti dediščino atmosferskega zdravljenja za zdrav način življenja in jo bolj aktivno vnesti v blejski turizem.