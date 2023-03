Pakistanca po nezakonitem vstopu v Slovenijo do italijanske meje s taksijem

Nova Gorica, 31. marca - Policisti so v torek popoldne v bližini državne meje z Italijo v Vrtojbi ustavili in kontrolirali 45-letnega voznika taksija, ki je prevažal dva sopotnika. Kot so ugotovili policisti, sta 19- in 34-letni državljan Pakistana v Slovenijo prišla nezakonito in želela pot nadaljevati proti zahodu. Taksista so pridržali, tujca pa namestili v azilni dom.