V NSi zahtevajo predstavitev osnutka napovedane vladne davčne reforme

Ljubljana, 31. marca - V NSi zahtevajo javno predstavitev osnutka napovedane vladne davčne reforme, saj, kot opozarjajo, predstavniki vlade o njeni vsebini dajejo neskladne in celo nasprotujoče si informacije. Stabilno davčno okolje je po besedah poslanca te opozicijske stranke Janeza Žaklja ključno za normalno in dobro poslovanje podjetij in gospodarstva.