V opoziciji se ob napovedani davčni reformi bojijo višjih davkov

Ljubljana, 16. marca - V poslanskih skupinah opozicije se bojijo, da bo davčna reforma, o kateri so se ta teden pogovarjale vladne stranke, dodatno obremenila državljane. Izračunov sicer še ni, a kot pravijo v NSi, lahko glede na dosedanje delovanje koalicije, ki ima velike potrebe in veliko obljublja, pričakujemo nove davke in višanje obstoječih.