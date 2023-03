Opozicija prepričana, da leto 2023 ne bo prineslo obljubljenih reform

Ljubljana, 29. marca - V SDS in NSi po izjavah premierja Roberta Goloba glede usode davčne in drugih napovedanih reform ocenjujejo, da leto 2023 teh ne bo prineslo. Prepričani so, da bo Slovenija ostala zgolj pri "letu časovnic", vladi pa očitajo, da za zdaj ni ponudila nobenih konkretnih zakonodajnih predlogov za izvedbo reform, ki jih obljublja.