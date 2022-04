Papež se je opravičil kanadskim staroselcem zaradi zlorab v cerkvenih šolah

Vatikan/Ottawa, 1. aprila - Papež Frančišek se je danes opravičil za zlorabe v cerkvenih internatih in šolah v Kanadi. Domorodnim delegacijam Indijancev, Inuitov in Metisov v Vatikanu je povedal, da mu je to povzročilo "bolečino in sram", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem naj bi načrtoval tudi potovanje v Kanado.