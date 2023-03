Papež Frančišek preživel mirno prvo noč v bolnišnici

Vatikan, 30. marca - Papež Frančišek je prvo noč v rimski univerzitetni bolnišnici Gemelli preživel mirno, medicinsko osebje pa je optimistično glede njegovega okrevanja, je danes poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, ki je navedla vire v Vatikanu in bolnišnici. V Vatikanu so medtem potrdili, da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje in da dela iz bolnišnice.