Osebni asistenti ustanovili Sindikat osebne asistence

Ljubljana, 27. februarja - Osebni asistenti so se organizirali v Sindikat osebne asistence (SOA). Aktivno si bodo prizadevali za izboljšanje svojega položaja in položaja delavcev nasploh, so sporočili. Novi sindikat je del Svobodnega sindikata Slovenije, ki je med sindikati dejavnosti v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.