Strokovnjaki pozivajo k premoru pri razvoju umetne inteligence

New York, 30. marca - Več strokovnjakov za visoko tehnologijo, med njimi prvi mož Tesle Elon Musk in soustanovitelj Appla Steve Wozniak, poziva k začasni ustavitvi razvoja mogočnih sistemov umetne inteligence. V odprtem pismu, ki so ga objavili v sredo, predlagajo vsaj šest mesecev za razmislek. V tem času naj bi dorekli varnostne standarde za razvoj umetne inteligence.